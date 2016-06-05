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بالصور.. أنفاق معقدة لداعش تحت قرية "المفتى" بكردستان العراق

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بالصور.. أنفاق معقدة لداعش تحت قرية "المفتى" بكردستان العراق بالصور.. أنفاق معقدة لداعش تحت قرية "المفتى" بكردستان العراق
قالت صحيفة "صنداى تليجراف" البريطانية إن تنظيم داعش بنى أنفاق معقدة زادت من صعوبة معركة تحرير قرية "المفتى"، بإقليم كردستان العراق، التى يعود تاريخها إلى 2000 عام، وحررتها قوات البشمركة الثلاثاء الماضى بمساعدة الولايات المتحدة وحلفائها فى التحالف الدولى لمواجهة داعش.

وأشارت الصحيفة إلى أنه عندما دخلت قوات البشمركة تحت الأرض للقضاء على مقاتلى داعش، فجر أحدهم سترته حتى لا يتم القبض عليه حيا، لافتة إلى أن 150 مقاتلا من داعش لاقوا نفس المصير خلال المعركة.

وتمكنت قوات البشمركة من دفع التنظيم باتجاه الموصل، التى تعد قلب "الخلافة" فى العراق، ليستعيدوا بذلك 80 كيلومتر خلال الستة أيام الأخيرة.

ونقلت "صنداى تليجراف" عن قائد قوات البشمركة، عطو زيبارى قوله إن القوات الأمريكية والبريطانية اشتركت فى المعركة بشكل مكثف، بتقديم المشورة على خط المواجهة وتوجيه ضربات جوية من مركز القيادة.

وشرحت مراسلة الصحيفة كيف دخلت إلى منزل تم قصفه قبل يومين، ووجدت فى إحدى الغرف مدخل لمتاهة من الأنفاق، بناها مقاتلو داعش ليحتموا من طائرات التحالف، مشيرة إلى أنها رأت علب أدوية فارغة وزجاجات مياه وأكوام من البلح، إذ خبأ المقاتلون مواد غذائية كافية لقضاء أسابيع عديدة تحت الأرض.

وكتب تنظيم داعش على الحائط بالقرب من رسومات بدت طفولية لطائرات تلقى قنابل على المقاتلين الممسكين بالكلاشينكوف.

وأضافت الصحيفة أن نظام الأنفاق معقد ومبنى بخبرة كبيرة، إذ يصل إلى 3 متر فى بعض الأجزاء، ويصل طوله إلى 400 متر.

ونقلت الصحيفة عن الملازم سعد عمر قوله "بنوا (داعش) المدخل داخل مدرسة ، لأنهم يعرفون أن التحالف لن يقصف مدرسة، ثم بنوا أنفاق على ثلاثة محاور".

أنفاق داعش (1)

أنفاق داعش (2)

أنفاق داعش (3)

أنفاق داعش (4)

أنفاق داعش (5)


>- "البيشمركة" تصد هجومين لداعش وتقتل 14 إرهابياً شمال العراق

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