نيويورك تايمز: ضعف التسليح يؤجل معركة طرد داعش من الموصل

قال مسئولون أمريكيون إن الجيش العراقى يواجه عقبات كبيرة على أرض المعركة ضد داعش، من بينها ضعف التسليح مما قد يؤجل لأشهر الهجوم الكبير المخطط له على معقل تنظيم داعش فى الموصل.

وأشارت صحيفة نيويورك تايمز، الأحد، إلى أن تأجيل المعركة ضد داعش فى الموصل بات متوقعا على الرغم من الجهود الأمريكية للبقاء على آلة الحرب الدائرة فى العراق ضد التنظيم الإرهابى، ذلك بحسب مسئولون أمريكيون وآخرون من دول حليفة.

وعلى الرغم من تعهد الرئيس أوباما بإنهاء دور الولايات المتحدة فى الحرب داخل العراق، لكن زاد الجيش الأمريكى من المساعدات اللوجيستية لنظيره العراقى، خلال العامين الماضيين.

ويقول قادة من الجيش الأمريكى إنه بدون تقديم المساعدات المختلفة للعراقيين فإن الهجوم على الموصل من المرجح أن يفشل. ويشيروا إلى أن التحديات اللوجيسية ليست العائق الوحيد فى المعركة داخل العراق.

وتوضح الصحيفة أن إيران تدعم عشرات آلاف الجنود العراقيين ورجال الشرطة ورجال الميليشيات الشيعية، الذين يعدون لشن هجوم ضد داعش فى مدينة الفلوجة، ذات الأغلبية السنية، وهو ما يثير مخاوف من حمام دم طائفى.

- القوات العراقية تحرر"الصقلاوية" من داعش شمال غربى الفلوجة بالأنبار