محمد بن راشد يعلن عن الحملة السنوية لشهر رمضان

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الجميع بحلول شهر رمضان وأعلن عن الحملة السنوية الخاصة بالشهر الكريم.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي في تويتر: «الإخوة والأخوات تهنئتي للجميع بشهررمضان المبارك، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، ونعلن اليوم عن حملتنا السنوية لشهررمضان المبارك.»

وأوضح سموه أن الحملة ستكون بعنوان "أمة تقرأ" وهدفها توفير 5 مليون كتاب للطلبة المحتاجين في مخيمات اللاجئين وحول العالم الإسلامي، وتستهدف الأطفال والطلاب اللاجئين ب2 مليون كتاب، وإنشاء 2000 مكتبة حول العالم الإسلامي ودعم البرامج التعليمية للمؤسسات الإنسانية.

وأكد سموه خلال إطلاقه لحملة رمضان " بأن دولة الإمارات في كل رمضان هي محط أنظار الملايين .. لأنها توقد شمعة تضيء بها دروبهم وتبني بها مستقبلهم ، ورمضان هذا العام ستنتقل فيه دولة الامارات من إطعام الجائع و سقيا الماء .. إلى سقيا العقول وتغذية الأرواح"

وأضاف سموه " أول آية "اقرأ" نزلت في شهر رمضان .. وخير ما نتقرب به لله في هذا الشهر الفضيل هي بتطبيق كلمة "إقرأ" عبر توزيع 5 ملايين كتاب على اللاجئين وعلى الطلاب المحتاجين ، موضحا سموه بأنه في بعض الدول يتشارك 30 طفلا في كتاب واحد .. ومسئوليتنا الحضارية والدينية هي دعم طلاب العلم أينما كانوا .. والله لا يضيع أجر من أحسن عملا"، وأضاف سموه " العلم من الدين .. والمعرفة سبيل للحضارة .. والكتاب نور وهدى وطريق لعمارة المستقبل"

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم " رمضان هو شهر التغيير والعمل والأمل.. والإمارات ستبقى عاصمة للخير وسباقة لخدمة المسلمين والإنسانية بالأدوات الحضارية التي أثبتت نجاحها وهي العلم والمعرفة، موضحا سموه بأنه إذا أردنا أن نفتح أبواب الأمل للملايين فلا بد أن نفتح لهم أبواب العلم والمعرفة "

وقال سموه " ندعو المؤسسات الحكومية والخاصة للقيام بدورها المجتمعي والحضاري الذي يمثل الوجه المشرق لدولة الإمارات، والحملة مستمرة حتى يوم زايد الإنساني في 19 رمضان .. وزرع زايد سنحصده خير ورحمة وعلم ومعرفة من الإمارات للعالم بإذن الله في كل عام "

وبناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم فقد تم تشكيل لجنة مسئولة عن حملة شهر رمضان المبارك تضم مجموعة من الجهات الحكومية والإعلامية والمؤسسات الوطنية والإنسانية بالدولة، وعقدت اللجنة اجتماعها برئاسة معالي محمد عبدالله القرقاوي الأمين العام لمبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية وحضور معالي ريم الهاشمي رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للعطاء ومعالي جميلة المهيري وزيرة دولة وسعادة منى المري مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة دبي وممثلين عن الهلال الأحمر الإماراتي ودبي للعطاء ومؤسستي دو واتصالات وأبوظبي للإعلام ودبي للإعلام والمجموعة العربي للإعلام والصحف الوطنية والمدينة العالمية للخدمات الإنسانية وغيرها من المؤسسات المشاركة.