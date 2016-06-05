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الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 17 فلسطينيا من الضفة الغربية بينهم مسن

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الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 17 فلسطينيا من الضفة الغربية بينهم مسن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 17 فلسطينيا من الضفة الغربية بينهم مسن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى الأحد، 17 فلسطينيا من عدة أنحاء فى محافظات الضفة الغربية، بينهم مسن. وبين نادى الأسير الفلسطينى- فى بيان- أن 10 مواطنين جرى اعتقالهم من عدة بلدات فى محافظة الخليل، وهم: جواد موسى شلالدة، ويونس كوازبة وهو والد الشهيد أحمد الكوازبة، والمسن محمد خليل زيدات (73 عاما)، ونجله موسى (50 عاما)، إضافة إلى على حسن زيدات، ومهيب النجمى، ومؤيد ابو سل، وعبد الله محمد القصاص، وعبد الباسط غيث، وعمار محمد شرباتى (26 عاما).

ولفت نادى الأسير إلى اعتقال فلسطينيين من محافظة بيت لحم، هما: مهند أبو عكر (36 عاما)، وسليمان عيسى الحروب، ومن طوباس اعتقل الاحتلال أشرف مصطفى دراغمة وهو أسير محرر، كما اعتقل المواطن عوض الله جمال حسن (19 عاما) من قرية دورا القرع فى رام الله.

وأشار إلى أنه فى القدس اعتقل الاحتلال عيسى درباس وهو أسير محرر، علاوة على مواطنين اثنين من بلدة بدو، هما: إياد حسن خضور، وزهير على حميدان.
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