قوات سوريا الديموقراطية تصل إلى مشارف منبج أحد معاقل تنظيم داعش

وصلت قوات سوريا الديموقراطية وهى تحالف فصائل عربية كردية إلى مشارف مدينة منبج أحد أبرز معاقل تنظيم داعش فى شمال سوريا استعدادا لطرد المسلحين منها، وفق ما أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان الأحد.

وقال مدير المرصد السورى رامى عبد الرحمن إن "قوات سوريا الديموقراطية باتت على بعد حوالى خمسة كيلومترات من مدينة منبج الاستراتيجية"، أبرز معاقل تنظيم داعش فى شمال حلب.

وتعد منبج إلى جانب مدينة الباب ومدينة جرابلس الحدودية مع تركيا معاقل تنظيم داعش فى ريف حلب الشمالى الشرقى. ولمنبج تحديدا اهمية استراتيجية كونها تقع على خط الامداد الرئيسى للتنظيم بين الرقة معقله فى سوريا، والحدود التركية.

ونجحت قوات سوريا الديموقراطية منذ 31 مايو، تاريخ إطلاقها معركة منبج، من السيطرة على 36 قرية ومزرعة وقطعت أمس ناريا طريق الامداد الرئيسى الذى يعتمده التنظيم بين الرقة ومنبج.

ويدعم التحالف الدولى بقيادة واشنطن قوات سوريا الديموقراطية فى معاركها ضد تنظيم داعش. وتقوم الطائرات الحربية التابعة له، وفق عبد الرحمن، بدور كبير فى المعركة إلى جانب "المستشارين والخبراء العسكريين الأمريكيين والمعدات الجديدة المقدمة لقوات سوريا الديموقراطية".

ونظرا لهذا التحضير الكبير والدعم من التحالف الدولى، تمكنت قوات سوريا الديموقراطية من التقدم سريعا باتجاه منبج اذ "يقوم تنظيم داعش بانسحابات سريعة من القرى" من دون خوض معارك شديدة.

وتسعى قوات سوريا الديموقراطية، بحسب المرصد، إلى تضييق الخناق على عناصر التنظيم ومحاصرتهم داخل المدينة.

واوضح عبد الرحمن أن السيطرة على منبج "ستكون خطوة لابعاد تنظيم داعش عن الحدود التركية".

وتعارض انقرة دعم واشنطن للمقاتلين الأكراد اذ تخشى تمكين وحدات حماية الشعب الكردية التى تشكل المكون الأساسى لقوات سوريا الديموقراطية من كامل الحدود التركية السورية التى تسيطر أصلا على القسم الأكبر منها.

وأوضح عبد الرحمن أن "قوات سوريا الديموقراطية تحضر منذ فترة لمعركة منبج وحشدت لها كثيرا اذ يقدر عدد العناصر فى محيط منبج بحوالى اربعة آلاف مقاتل، غالبيتهم من وحدات حماية الشعب الكردية".

وقد أثبتت قوات سوريا الديموقراطية، وهى عبارة عن تحالف فصائل عربية وكردية اهمها وحدات حماية الشعب الكردية، أنها الأكثر فعالية فى قتال تنظيم داعش ونجحت فى طرده من مناطق عدة فى شمال وشمال شرق سوريا.

وهذا الهجوم هو الثانى الذى تشنه ضد التنظيم المتطرف فى غضون أسبوع، اذ انها اطلقت فى 24 مايو عملية لطرده من شمال محافظة الرقة.

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