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حاكم دبى: خير ما نفعله فى رمضان تطبيق كلمة "اقرأ" وتوزيع 5 ملايين كتاب

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حاكم دبى: خير ما نفعله فى رمضان تطبيق كلمة "اقرأ" وتوزيع 5 ملايين كتاب حاكم دبى: خير ما نفعله فى رمضان تطبيق كلمة "اقرأ" وتوزيع 5 ملايين كتاب
هنأ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم إمارة دبى المسلمين بشهر رمضان المبارك، داعيا الله أن يتقبل صالح العمل، معلنا عن حملته السنوية لشهر رمضان.

الحملة ستكون بعنوان "أمة تقرأ" وهدفها توفير 5 ملايين كتاب للطلبة المحتاجين فى مخيمات اللاجئين وحول العالم الإسلامى، وتستهدف الأطفال والطلاب اللاجئين بـ2 مليون كتاب.. وإنشاء 2000 مكتبة حول العالم الإسلامى ودعم البرامج التعليمية للمؤسسات الإنسانية.

وقال بن راشد تعليقا على الحملة أسرع طريقة للقضاء على الفقر هى القضاء على الجهل، وسننتقل من إطعام الجائع وسقيا الماء، إلى سقيا العقول وتغذية الأرواح.

وأوضح: الحملة مستمرة حتى يوم زايد الإنسانى فى 19 رمضان، وزرع زايد سنحصده خير ورحمة وعلم ومعرفة من الإمارات للعالم.

داعيا رجال الأعمال والمؤسسات الحكومية والخاصة للقيام بدورها المجتمعى والحضارى، الذى يمثل الوجه المشرق للإمارات.

وأضاف أول آية "اقرأ" نزلت فى شهر رمضان وخير ما نتقرب به لله فى هذا الشهر الفضيل هى بتطبيق كلمة "اقرأ" عبر توزيع 5 ملايين كتاب.


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