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وزير الأوقاف الفلسطينى: أكثر من 100 إعتداء على الأماكن الدينية خلال مايو

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وزير الأوقاف الفلسطينى: أكثر من 100 إعتداء على الأماكن الدينية خلال مايو وزير الأوقاف الفلسطينى: أكثر من 100 إعتداء على الأماكن الدينية خلال مايو
أفاد وزير الأوقاف والشئون الدينية الفلسطينى "يوسف ادعيس"، بتسجيل أكثر من 100 اعتداء على الأماكن الدينية، والمقامات خلال شهر مايو الماضى، أحتل المسجد الأقصى الأغلبية منها يليه المسجد الإبراهيمى، فيما بقية الإعتداءات شملت مقام "يوسف"، وأرض الوقف فى أريحا، والمقامات فى سلفيت.
>وأضاف ادعيس - في بيان اليوم الأحد - أن الاقتحامات، والإنتهاكات اليومية للمسجد الأقصى المبارك وباحاته، تعتبر من أبرز الجرائم التى تمارسها سلطات الإحتلال بحق "الأقصى" والمدينة.

وأشار إلى أن شهر مايو شهد كثافة فى الحملات الإعلامية من قبل منظمات الهيكل المزعوم الداعية إلى تكثيف الاقتحامات، وإقامة الصلوات التلمودية، ورفع الأعلام، والمهرجانات تحت مسميات مختلفة تهدف لتهويد كل ما هو عربى إسلامي، لافتاً إلى مواصلة الاحتلال منع المصلين من الوصول بحرية للمسجد الأقصى عبر سياسة التفتيش والإبعاد والاعتقال، موضحا أنه فى المسجد الإبراهيمى، واصل الإحتلال تعديه عليه، ومنعه لرفع الأذان خلال مايو لأكثر من 48 وقتا.

وقال ادعيس "إن هذه الاعتداءات والانتهاكات تتطلب من المجتمع الدولي، والعالمين العربي والإسلامي سرعة التحرك لحماية مقدساتنا ودور عبادتنا وإرثنا وتراثنا التاريخي، وحضارة المسلمين الضاربة جذورها أعماق التاريخ".
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مصر 365