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فى غياب نجوم الأغنية.. فرقة «الطنبورة» تمثل مصر بالدورة 31 لمهرجان «جرش» بالأردن

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فى غياب نجوم الأغنية.. فرقة «الطنبورة» تمثل مصر بالدورة 31 لمهرجان «جرش» بالأردن فى غياب نجوم الأغنية.. فرقة «الطنبورة» تمثل مصر بالدورة 31 لمهرجان «جرش» بالأردن

تم إختيار فرقة الطنبورة  البورسعيدية بقيادة  الفنان زكريا ابراهيم لتمثيل فى الدورة 31لمهرجان جرش للثقافة والفنون، المقام بالاردن بالفترة من 21 إلى 31 يوليو المقبل تحت رعاية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين

وتأتى مشاركة الفرقة فى غياب تام  لنجوم الأغنية المصرية عن الحفلات الرئيسية المقامة بالمسرح الجنوبي ضمن فاعليات “جرش”ويحييها كل من وائل كفوري،لطيفة التونسية بمشاركة نجمة ذا فويس الفنانة نداء شرارة، سعد المجرد،كاظم الساهر، نجوى كرم،وائل جسار،يارا بمشاركة الفنان الاردني ادهم نابلسي ،بالإضافة إلى شباب الاغنية الاردنية طوني قطان،يحيى صويص،حسين السلمان،محمد الحوري،عماد الخوالدة،نانسي بيترو، واحمد عبندة.

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