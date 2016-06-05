صور.. الجيش يضبط كميات من المخدرات و163 متسلل وإدخال 5679 عربة بضائع إلى غزة

أعلن المتحدث العسكري، العميد محمد سمير، اليوم الأحد، عن تمكن قوات حرس الحدود من ضبط كميات كبيرة من المخدرات و163 فرد متسلل، وتنظيم دخول 5679 عربة بضائع وسلع إلى قطاع غزة، خلال الفترة من 19 إلى 31 مايو الماضي.

وقال المتحدث العسكري، في بيان له اليوم الأحد، إنه استمراراً لجهود قوات حرس الحدود فى توجيه ضرباتها القاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتجار المواد المخدرة التى تستهدف الإضرار بالأمن القومى المصرى على كافة الإتجاهات الإستراتيجية، فقد تمكنت قوات حرس الحدود فى نطاق الجيش الثانى الميدانى من إكتشاف وتدمير فتحة نفق جديدة على الشريط الحدودى بشمال سيناء بالإضافة إلى ضبط عدد (41) لفافة لنبات البانجو المخدر ولفافة لجوهر الأفيون المخدر بمنطقة ( معدية نمرة 6 ) وضبط عدد (40) قالب لمادة الهيروين المخدر بإجمالى وزن (10) كجم بمنطقة ( القنطرة شرق ) وضبط عدد (4) لفافة لنبات البانجو المخدر بإجمالى وزن (2) كجم وعدد (2) قالب من جوهر الحشيش المخدر بمنطقة ( معدية سرابيوم ) وضبط سيارة ملاكى داخل مزرعة وبجوارها عدد (24) كرتونة بداخلهم عدد (1200) قاروصة سجائر غير خالصة الرسوم الجمركية وعدد (38800) قرص لعقار الترامادول المخدر”.

وأضاف البيان: “وفى نطاق الجيش الثالث الميدانى تم ضبط عدد (68) قالب لجوهر الحشيش المخدر بإجمالى وزن (13,6) كجم وعدد (4) لفافة لمادة الأفيون المخدرة بإجمالى وزن (250) جرام بمنطقة ( النفق شرق ) بالإضافة إلى ضبط فلوكة محمل عليها عدد (10) جوال بداخلهم عدد ( 282) لفافة لنبات البانجو المخدر بإجمالى وزن ( 564) كجم بمنطقة (الطور) “.

وتابع البيان “وفى نطاق المنطقة الشمالية العسكرية تم ضبط عدد ( 163) فرد من جنسيات مختلفة خلال عمليات التسلل والهجرة غير الشرعية بمناطق ( الإسكندرية – رشيد )، وفى نطاق المنطقة الغربية العسكرية تمكنت قوات حرس الحدود بالتعاون مع القوات الجوية من تدمير عدد (2) سيارة دفع رباعى بدون لوحات معدنية وضبط عدد (7) عربة آخرين بداخلهم عدد (“3″ بندقية خرطوش – عدد من طلقات الخرطوش – “4500″ قاروصة سجائر غير خالصة الرسوم الجمركية – “2″ هاتف ثريا ) بمنطقة ( بحر الرمال الأعظم ) .. وبالتعاون مع القوات البحرية تم ضبط فلوكة محمل عليها عدد (39) كرتونة بداخلهم عدد (1,5) مليون قرص لعقار التامول المخدر بمنطقة ( مطروح ) وضبط عدد ( 349) فرد من جنسيات مختلفة خلال عمليات التسلل والهجرة غير الشرعية بمنطقة ( السلوم )”.

وأضاف “وفى نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية تم ضبط عربة دفع رباعى بدون لوحات معدنية عثر بداخلها على عدد (4500) قاروصة سجائر غير خالصة الرسوم الجمركية بمنطقة (البويطى) بالإضافة إلى ضبط عدد (3) سيارة دفع رباعى وعدد (10) فرد مصرى الجنسية وبحوزتهم عدد (3) جهاز للكشف عن المعادن وعدد (68) جوال حجارة لخام الذهب بمنطقة ( إدفو ) وضبط سيارة دفع رباعى بدون لوحات معدنية محملة بعدد (3) جوال من خام الذهب بمنطقة ( أسوان )”.

واختتم بيان المتحدث العسكري: “وفى سياق متصل وفى إطار الجهود المبذولة لتخفيف العبء عن كاهل الأشقاء الفلسطينيين من سكان قطاع غزة ، قامت الأجهزة الأمنية والقطاعات المختصة بتنظيم دخول عدد ( 5679 ) عربة أنواع محملة بالبضائع والسلع المختلفة من منفذ كرم أبو سالم المنفذ الشرعى لدخول البضائع إلى قطاع غزة”.