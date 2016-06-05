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السفير المصري في استراليا يدين أحداث المنيا

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السفير المصري في استراليا يدين أحداث المنيا السفير المصري في استراليا يدين أحداث المنيا

سفارة في استراليا

أدان السيد محمد خيرت سفير جمهورية مصر العربية، لدى العاصمة الاسترالية كامبرا، الأحداث المؤسفة التى مرت بها قرية الكرم بابوقرقاص والتى أدانها الجميع وفى مقدمتهم السيد عبد الفتاح السيسى الذى طالب بتطبيق القانون ومعاقبة المجرمين وإنصاف المظلومين.

جاء ذلك رداً على خطاب البروفسور رفعت عبيد، رئيس المجلس الإستشاري الأسترالي المصري بسيدني، يعرب رئيس المجلس الإستشاري الأسترالي المصري بسيدني أستراليا وكل أعضائه عن بالغ أسفهم للأحداث التي شهدتها قرية الكرم، مركز أبو قرقاص، محافظة المنيا، بصعيد مصر يوم 20 مايو الماضي والتي قام بها بعض الخارجين عن القانون بالاعتداء على بعض منازل القرية بالحرق أو النهب، وعلى إثرها قام الغوغاء بالاعتداء على سيدة مسنة بتجريدها من ملابسها أمام حشد من أهل قريتها دون ذنب ارتكبته

 

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