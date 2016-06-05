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بالصور..تجمهر أولياء الأمور أمام لجان الثانوية بالإسكندرية فى انتظار أبنائهم

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بالصور..تجمهر أولياء الأمور أمام لجان الثانوية بالإسكندرية فى انتظار أبنائهم بالصور..تجمهر أولياء الأمور أمام لجان الثانوية بالإسكندرية فى انتظار أبنائهم
شهدت بعض لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الإسكندرية، تجمعات لأولياء الأمور، للاطمئنان على أبنائهم خلال أداء الامتحان وسط دعوات لهم بالتوفيق والنجاح وقراءة آيات من القرآن الكريم، وسط حالة من القلق البالغ.

يذكر أن هناك 45 ألفا و417 طالبا بالإسكندرية، يؤدون امتحان اللغة العربية والتربية الدينية اليوم، موزعين على 132 لجنة منهم 8 لجان لنظام الثانوية العامة القديم، لجنة للمكفوفين ولجنة بسجن برج العرب.

انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة (1)

انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة (2)

انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة (3)

انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة (4)

انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة (5)

انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة (6)

انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة (7)

انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة (8)

انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة (9)

انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة (10)

انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة (11)

انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة (12)

انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة (13)

انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة (14)

انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة (15)

انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة (16)

انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة (17)

انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة (18)

انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة (19)

انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة (20)


>- بدء امتحانات الثانوية العامة لـ 560 ألف طالب فى مادة اللغة العربية

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