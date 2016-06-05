وزير دفاع النمس: متخوفون من عدم صمود إيطاليا أمام اللاجئين والسماح لهم بالمرور

أعرب وزير دفاع النمسا، هانز بيتر دسكوتسيل، اليوم الأحد عن قلقه بسبب زيادة عدد اللاجئين غير الشرعيين وتطور الأعداد بشكل غير منتظم، لافتا إلى وصول نحو 15 ألف لاجيء، خلال الأسابيع القليلة الماضية، عبر البحر المتوسط، كما أعلن عن السفر إلى المجر في زيارة رسمية، يوم الخميس المقبل، لبحث مستجدات أزمة اللاجئين مع نظيره المجري، وأشار إلى أهمية التنسيق مع المجر في أزمة اللاجئين، مؤكدا “رغبته في كسب المجر كشريك وأنه لا حل بدون المجر”.

ولفت دسكوتسيل إلى وصول أعداد متزايدة من اللاجئين إلى إيطاليا مؤخرا، مشيرا إلى ارتفاع عدد اللاجئين مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وتساءل عن مدى قدرة الجهات المعنية في إيطاليا على الصمود ومواصلة رقابة حدودها وعدم السماح للاجئين بالمرور إلى النمسا، وأعرب عن تخوفه من “عدم قدرتها على الصمود”، كما لفت إلى وصول أعداد متزايدة من المهاجرين عبر الطرق البديلة التي تمر بكل من بلغاريا وصربيا والمجر.

وبدوره، توقع وزير دفاع النمسا الوصول إلى الحد الأقصى، الذي حددته الحكومة لعدد اللاجئين الجدد في النمسا خلال العام الجاري بواقع 500ر37 طلب لجوء، بحلول منتصف فصل الصيف، لافتا إلى تلقي وزارة الداخلية أسبوعيا لنحو 900 طلب لجوء، في إشارة إلى استعداد الحكومة لتفعيل “مرسوم الطواريء”، الذي يمنع عمليا قبول المزيد من طلبات اللجوء، إلا باستثناءات محدودة للغاية، ويسمح بإعادة ترحيل جميع اللاجئين إلى الدول التي قدموا منها مرة أخرى.

أ ش أ