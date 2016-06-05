حبس 9 من المتهمين باقتحمام مستشفى بلبيس العام بعد مصرع مسجل على يد الشرطة

قررت نيابة بلبيس العامة، صباح اليوم الأحد، برئاسة المستشار أمير رئيس النيابة، وبإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس 9 أشخاص، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهم باقتحمام مستشفى بلبيس العام.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات عدة من بينها التجمهر والترويع وإتلاف المال العام والتعدى على موظف عمومى أثناء تأدية عمله.

وكان اللواء حسن سيف، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطار من اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى، يفيد مصرع "أحمد نجرو" 45 مسجل خطر برصاص الشرطة، على خليفة مشاجرة بينه وبين أخرين، بمنطقة أرض علوان وقيامه بإطلاق أعيرة نارية فى المشاجرة وفور وصول الشرطة تم إصابة المسجل على يد أحد ضباط مباحث مركز بلبيس، وبعد إصابته قام عدد كبير من زملاء، بحمله إلى مستشفى بلبيس العام، وعند علمهم بأن حالته حرجة ولا يمكن إسعافه، قاموا بتحطيم استقبال مستشفى بلبيس العام وتحطيم محتويات قسم الاستقبال بالكامل، ومحاصرة المستشفى وإطلاق أعيرة نارية على الأطباء، بعد علمهم بسوء حالة زميلهم، ومن جانبه سادت حالة من الخوف الشديد بين الأطباء، وقام بعضهم بالاختباء فى الحمامات.

وأضاف مصدر طبى بمستشفى بلبيس العام، أن طاقم سيارة الإسعاف رقم 1224 عندما شاهد التجمهر أمام المستشفى، وحاول الخروج معهم بالحالة إلى مستشفى الأحرار العام، ولكن أصدقاء المجنى عليه أشهروا عليهم الأسلحة البيضاء لإجبارهم على التوجه بأقصى سرعة، وفى الطريق لفظ المجنى عليه أنفاسه الأخيرة قبل وصوله مستشفى الأحرار، وأن المتوفى كان قد وصل مستشفى بلبيس فى حالة سيئة جدا ولا يمكن إسعافه .

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