مران الأهلي – سقوط مفاجئ لعماد متعب وخروجه من التدريب

شهد مران الأهلي يوم الأحد سقوط مفاجيء لعماد متعب مهاجم الفريق مما استدعى خروجه من التدريبات رفقة خالد محمود طبيب الفريق.

وكان متعب قد شعر بدوار أثناء المران وسقط بطريقة مفاجئة مما جعله يخرج من التدريبات رفقة طبيب الفريق متجها إلى غرفة الملابس.

وفور سقوط متعب على أرض الملعب تجمع اللاعبون والجهاز الفني حوله ليساعدوه بينما تدخل الطبيب ليساعده على النهوض واستعادة توازنه.

وكان متعب يعاني من نزلة برد شديدة لم يتحمل على أثرها حرارة الجو الشديدة مما جعله يسقط بهذا الشكل في التدريبات.

ولم يشارك متعب مع الأهلي بالدوري منذ مباراة أسوان بالجولة الـ28 بالدوري المصري يوم 12 مايو الماضي والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بنتيجة 4-0.

وسجل متعب هذا الموسم مع الأهلي 3 أهداف في 13 مباراة لعبهم بكل المسابقات.