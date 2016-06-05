أخبار عاجلة

فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مران الأهلي – سقوط مفاجئ لعماد متعب وخروجه من التدريب

Google+ Print
مران الأهلي – سقوط مفاجئ لعماد متعب وخروجه من التدريب مران الأهلي – سقوط مفاجئ لعماد متعب وخروجه من التدريب

شهد مران الأهلي يوم الأحد سقوط مفاجيء لعماد متعب مهاجم الفريق مما استدعى خروجه من التدريبات رفقة خالد محمود طبيب الفريق.

وكان متعب قد شعر بدوار أثناء المران وسقط بطريقة مفاجئة مما جعله يخرج من التدريبات رفقة طبيب الفريق متجها إلى غرفة الملابس.

وفور سقوط متعب على أرض الملعب تجمع اللاعبون والجهاز الفني حوله ليساعدوه بينما تدخل الطبيب ليساعده على النهوض واستعادة توازنه.

وكان متعب يعاني من نزلة برد شديدة لم يتحمل على أثرها حرارة الجو الشديدة مما جعله يسقط بهذا الشكل في التدريبات.

ولم يشارك متعب مع الأهلي بالدوري منذ مباراة أسوان بالجولة الـ28 بالدوري المصري يوم 12 مايو الماضي والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بنتيجة 4-0.

وسجل متعب هذا الموسم مع الأهلي 3 أهداف في 13 مباراة لعبهم بكل المسابقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع