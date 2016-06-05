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مران الأهلي – في حضور بركات.. عودة عاشور وغياب رمضان والشيخ ‎

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مران الأهلي – في حضور بركات.. عودة عاشور وغياب رمضان والشيخ ‎ مران الأهلي – في حضور بركات.. عودة عاشور وغياب رمضان والشيخ ‎

غاب رمضان صبحي وأحمد الشيخ لاعبي الأهلي عن مران فريقهما اليوم الأحد بسبب خضوعهما للامتحانات، كما حضر المران محمد بركات نجم الفريق السابق.

وعاد وسط ميدان الفريق حسام عاشور للتدريبات الجماعية بعدما تعافى من إصابته على مستوى العضلة الضامة والتي غاب بسببها عن لقاء منتخب مع تنزانيا في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2017 والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدفين دون رد يوم السبت.

وشهد مران الأهلي حضور بركات لمؤازرة فريقه السابق وقابله مارتن يول مدرب الفريق وصافحه بحرارة كما رحب به بقية اللاعبون بحفاوة.

كما تدرب حراس الأهلي بقوة، وركز مارتن يول مدرب الفريق خلال التدريب ككل على الضغط والاستلام تحت ضغط والتصرف في الكرة.

وكان رمضان صبحي قد غاب أيضا عن مواجهة منتخب مصر ضد تنزانيا بسبب الإمتحانات.

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