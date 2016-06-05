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تعرف على حكمي أول مباراتين للأهلي في مجموعات الأبطال ' فأل خير للمصريين '

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تعرف على حكمي أول مباراتين للأهلي في مجموعات الأبطال ' فأل خير للمصريين ' تعرف على حكمي أول مباراتين للأهلي في مجموعات الأبطال ' فأل خير للمصريين '

تلقى الأهلي فاكسا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بقائمة حكام مباراتيه الأولتين في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وسيدير مباراة الفريق خارج ملعبه في الجولة الأولى أمام زيسكو الزامبي الحكم الكيني دافيس أوموينو، بينما سيتولى السوداني الفضيل محمد لقاء الجولة الثانية في ضد أسيك الإيفواري.

ولم تخسر الفرق المصرية مع الحكمين، تعادلت مرة وفازت 3 مرات.

فأوموينو أدار لقاء الأهلي خارج ملعبه هذا الموسم ضد ريكرياتيفو الأنجولي والذي انتهى بالتعادل السلبي، كما أدار لقاء الزمالك ضد مولودية بجاية في القاهرة الذي انتهى بفوز الفارس الأبيض 2-صفر.

أما الفضيل، ففاز معه الأهلي الموسم الماضي على استاد مالي بهدف دون رد في السويس، وانتصر معه أيضا الزمالك أمام ليوبار الكونجولي 2-صفر في القاهرة.

وسيحل الأهلي ضيفا على زيسكو في منتصف شهر يونيو الجاري ثم يستضيف بعد أسبوعين فريق أسيك.

طالع.. حكما أول مباراتين للزمالك في مجموعات الأبطال

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فيديو اليوم السابع

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