بكين: لا نخشى المشاكل في بحر الصين الجنوبي

رفضت الصين الضغوط الأمريكية الرامية لكبح أنشطتها في بحر الصين الجنوبي يوم الأحد وأعادت تأكيد سيادتها على معظم المنطقة المتنازع عليها بالقول “لا نخشى (مواجهة) المشاكل.”

وفي اليوم الأخير لأكبر مؤتمر أمني في آسيا الذي انعقد في سنغافورة قال نائب رئيس هيئة أركان الجيش الصيني الأدميرال سون جيان قو إن الصين لن تستسلم للضغوط التي تتعرض لها وتشمل حكما منتظرا من لجنة تحكيم دولية حيال مزاعمها بالسيادة على معظم الممر البحري التجاري الحيوي.

وبحسب رويترز قال سون أمام مؤتمر شانجري-لا “نحن لا نختلق المشاكل لكننا لا نخشاها.”

وشارك في المؤتمر أكثر من 600 وفد حكومي وأمني وعسكري على مدى ثلاثة أيام.

وأضاف سون “الصين لن تتحمل العواقب كما أنها لن تسمح بأي انتهاك لسيادتها ومصالحها الأمنية ولن تقف مكتوفة اليدين حيال بعض البلدان التي تسبب الفوضى في بحر الصين الجنوبي.”

وتحول الممر المائي إلى ساحة مواجهة بين الولايات المتحدة التي زادت من تركيزها على منطقة آسيا والمحيط الهادي والصين التي تسعى إلى تعزيز قوتها الاقتصادية والسياسية والعسكرية في المنطقة.

وتبادلت الدولتان الاتهامات بعسكرة النزاع على الممر بينما تنفذ الصين أعمال ردم كبيرة في البحر فضلا عن بناء مواقع مثيرة للنزاع في الوقت الذي زادت فيه الولايات المتحدة مناوراتها ودورياتها هناك.

ويوم السبت حذر كبار المسؤولين الأمريكيين بينهم وزير الدفاع آشتون كارتر الصين من مخاطر عزل نفسها دوليا وتعهد بأن تظل بلاده الضامن الرئيسي لأمن آسيا على مدى عقود.