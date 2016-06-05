مارادونا: لقد رحل الأفضل على مر التاريخ

(إفي): أثنى نجم كرة القدم الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا على أسطورة الملاكمة محمد علي الذي وافته المنية مساء الجمعة، حيث أكد في رسالة على شبكات التواصل أن "الأفضل على مر التاريخ قد رحل".

وكتب النجم الأرجنتيني على صفحته بشبكة (فيسبوك) الاجتماعية "لقد رحل الأفضل على مر التاريخ بفارق كبير. فهو الرجل الوحيد الذي أبكى والدي عندما كان يشاهد البث المباشر لمبارياته أمام راي شوجار ليونارد وتومي هيرنز عام 81. كيف إذن لا أشعر بهذه الخسارة بعد أن كان أكثر من قدرهم أبي؟"

واختتم مارادونا رسالته قائلا:"لقد كان راقص باليه على الحلبة. بالتأكيد أنه رحل لأنه لم يستطع أن يعطينا سعادة أكثر، لأنه في كل مرة كان يصعد على الحلبة كان يتألق. خالص التعازي لأسرته".

كما نشر مارادونا على الفيسبوك بجانب رسالته صورة لمحمد على بعد انتصاره التاريخي أمام جورج فورمان عام 1974.

يذكر أن كلاي، الذي اعتزل الملاكمة منذ عام 1981 ودخل في صراع مع مرض الشلل الرعاش (باركنسون) قبل أعوام، توفي بالمستشفى مساء الجمعة بالتوقيت المحلي في مدينة فينيكس الأمريكية، بسبب مشكلات في التنفس.