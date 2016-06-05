مارادونا يدون في كتاب ذكرياته عن مونديال 1986

(إفي): دون أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا في كتاب "مونديالي. حقيقتي. هكذا فزنا بالكأس" ذكرياته حول تتويج منتخب بلاده بمونديال المكسيك عام 1986.

وقال الصحفي دانيل اركوكسي الذي اختاره مارادونا لتحرير الكتاب لـ(إفي):"إنه كتاب مارادونا، كل ما فعلته هو الاستماع له والحديث معه، ومن هنا خرج محتوى الكتاب. لقد ذهبت في يناير إلى دبي، وظللت 18 يوما معه وبعدها أخذت في الذهاب والإياب حتى انتهينا".

وأصدرت دار نشر "سودأمريكانا" الكتاب بمناسبة مرور 30 عاما على تتويج الأرجنتين بكأس العالم.

ويتحدث مارادونا في الكتاب عن الفترة السابقة للتتويج بالمونديال وعلاقته بثلاثة من رموز كرة القدم الأرجنتينية آنذاك، خوليو جروندونا، رئيس الاتحاد الأرجنتيني، وكارلوس بيلاردو، المدرب، ودانيل باساريا، الذي ورث منه شارة قيادة المنتخب.