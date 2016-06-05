صراع الصفقات – تقرير: فاردي يستعد للفحص الطبي في أرسنال

قال تقرير صحفي إن جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي يستعد للخضوع للفحص الطبي في نادي أرسنال تمهيدا لانتقاله للمدفعجية خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وكان أرسنال قد فعل الشرط الجزائي في عقد اللاعب تمهيدا لضمه خلال الصيف الجاري.

ويرغب نادي أرسنال في إتمام الصفقة قبل بدء بطولة يورو 2016 والتي تبدأ يوم 10 يونيو المقبل بفرنسا، ويستعد فاردي حسب التقرير للخضوع للفحص الطبي قبل سفره لفرنسا يوم الإثنين مع منتخب إنجلترا.

وتقدر قيمة الشرط الجزائي في عقد فاردي بـ22 مليون جنيه استرليني للأندية التي تلعب في دوري أبطال أوروبا، وفضل أرسنال أن يفعل قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب لضمه في أسرع وقت.

أيضا يستعد أرسنال لكي يعرض على فاردي بنودا شخصية جيدة للغاية في عقده حسب التقرير وذلك من أجل دفعه للمغادرة بعيدا عن أبطال الدوري الإنجليزي.

وكان فاردي أحد أبرز لاعبي ليستر سيتي هذا الموسم وساهم في الإنجاز التاريخي بتتويج فريقه بطلا للدوري الإنجليزي الممتاز بتسجيله 24 هدفا في 36 مباراة كما صنع 8 أهداف أخرين.