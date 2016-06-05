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البحرين تعتقل 8 حاولوا الهروب إلى إيران فى طراد

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البحرين تعتقل 8 حاولوا الهروب إلى إيران فى طراد البحرين تعتقل 8 حاولوا الهروب إلى إيران فى طراد
قالت وكالة أنباء البحرين فى وقت متأخر أمس السبت إن خفر السواحل ألقى القبض على ثمانية رجال حاولوا الفرار إلى إيران باستخدام طراد.

وأضافت أن رجلين وصفتهما بأنهما "هاربان فى إيران" خططا لعملية الهروب.

وأشارت إلى أن المعتقلين الثمانية مدانون غيابيا وصدرت ضدهم أحكام بالسجن تتراوح بين 10 و15 عاما.

ولم يكن ستة سجناء أفادت أنباء بأنهم فروا من سجن بحرينى يوم الجمعة بين المقبوض عليهم لعدم مطابقة قائمة بأسماء الفارين لقائمة المعتقلين وفقا للوكالة الرسمية.

وفر 17 فى المجمل من المدانين باتهامات غير محددة من مركز الحبس الاحتياطى بالحوض الجاف فى البحرين يوم الجمعة لكن السلطات تمكنت من ضبط وإعادة 11 منهم.

ويقبع الآلاف من البحرينيين وأغلبهم من الشيعة فى السجون بتهم تتنوع بين المشاركة فى احتجاجات مناهضة للحكومة والاشتراك فى هجمات على قوات الأمن فى المملكة. والبحرين هى مقر الأسطول الخامس الأمريكى.

وشهدت البحرين احتجاجات على غرار ثورات الربيع العربى فى 2011 نظمها ناشطون شيعة بالأساس للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية بما يشمل منح الشيعة دورا أكبر فى إدارة البلاد.

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مصر 365