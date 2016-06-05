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الشلل الرعاش والالتهاب الرئوى.. أمراض عكرت صفو حياة الأسطورة "كلاى"

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الشلل الرعاش والالتهاب الرئوى.. أمراض عكرت صفو حياة الأسطورة "كلاى" الشلل الرعاش والالتهاب الرئوى.. أمراض عكرت صفو حياة الأسطورة "كلاى"
أسدل الستار على حياة صاحب أسرع وأقوى لكمة فى العالم لاعب الملاكمة الأسطورى الأمريكى "محمد على كلاى"، عن عمر يناهز الـ74 عاما، بسبب أزمة صحية فى جهازه التنفسى.

وأصيب محمد على كلاى فى عام 1984 بمرض "الشلل الرعاش" وتدهورت حالته الصحية فى عام 2005 بشكل ملحوظ، وتوالت بعدها نكساته الصحية، حيث كان يمضى فترة كل سنة فى مستشفى مدينة "فينيكس" بولاية أريزونا، وفى عام 2013 نقل إلى المستشفى وصرح عائلته بأن حالته متدهورة، حيث إنه أصيب بالتهاب رئوى أدخله المستشفى بصفة مستمرة، حتى أعلن اليوم وفاته بشكل رسمى بسبب مشكلة فى التنفس.

ويقول الدكتور على شلش أستاذ المخ والأعصاب كلية طب جامعة عين شمس: "يتعجب البعض من إصابة بعض الرياضيين خاصة البوكس أو الألعاب العنيفة مثل محمد على كلاى، بالشلل الرعاش، ولكن هى نهاية نسبة كبيرة من لاعبى الرياضة العنيفة خاصة الملاكمة بسبب الضربات الثقيلة والخفيفة التى تحدث لهم أثناء ممارستهم لهذه الرياضة، والفنان يوسف فوزى أصيب به مؤخرا لأنه مارس رياضة الملاكمة، وبالتالى تعرض لضربات بالرأس، مما أدى حاليا إلى إصابته بهذا المرض.

وتوضح الدكتورة زينب رضوان، أستاذ طب الأطفال والحساسية بكلية طب قصر العينى جامعة القاهرة: "الالتهاب الرئوى يصيب الكبار والصغار ويكون أخطر فى الكبار ويهدد حياتهم بالوفاة إذا وصلت الحالة لمرحلة شديدة الصعوبة، وهو عبارة عن عدوى تنتج عن بكتيريا أو فيروس، ولها أعراض كثيرة منها السعال الشديد، وارتفاع درجة الحرارة، بالإضافة إلى ضيق فى التنفس، وفى الحالات الشديدة تؤدى إلى الوفاة، وهو ما حدث مع الملاكم محمد على كلاى".


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