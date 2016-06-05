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الغرغرة بعصير البصل.. أفضل علاج لالتهاب اللوزتين

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الغرغرة بعصير البصل.. أفضل علاج لالتهاب اللوزتين الغرغرة بعصير البصل.. أفضل علاج لالتهاب اللوزتين
ذكر تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" أن التهاب اللوزتين ليس سوى عدوى فى اللوزتين، ما يمكن أن يسبب قدرا كبيرا من الانزعاج، وهو إما أن يكون حادا أو مزمنا فى الطبيعة، وفى معظم الحالات يؤدى إلى عدم الراحة والألم فيما يقرب من 3 إلى 4 أيام، وإذا كانت العدوى شديدة فيستغرق وقتا أطول فى الشفاء.

وفى هذا الإطار يقدم التقرير الطرق الطبيعية لعلاج التهاب اللوزتين منها استخدام عصير البصل، فهو يحتوى على خصائص مضادة للالتهابات التى تعمل على الحد من التهابات اللوزتين، وأيضا يحتوى على خصائص مضادة للبكتيريا، مما ينتج عنها تدمير للبكتيريا المسببة لالتهاب اللوزتين.

وحسب التقرير فإن طريقة استخدام عصير البصل لعلاج التهاب اللوزتين تتضمن الآتى: تحضير عصير طازج للبصل ثم تتم إضافة كوب من الماء الفاتر واستخدام هذا المزيج للغرغرة وتكرر هذه العملية من 2 إلى 3 مرات فى اليوم، ومن الممكن أن تنزعج من هذا المزيج، لكن بعد ذلك ستشاهد نتائج جيدة وتقل حدة الأعراض والالتهابات.


>- استئصال اللوزتين يؤدى إلى زيادة الوزن الطبيعى للجسم
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