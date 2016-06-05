5 نصائح تساعد على علاج نقص الصفائح الدموية.. أهمها تجنب الرياضة والأسبرين

يعانى الكثير من الأشخاص حول العالم خاصة الأطفال من نقص الصفائح الدموية، وهى أمر خطير للغاية، وليس كل الناس على دراية كاملة بأعراضه ومضاعفاته.

وفى هذا السياق، كشف الموقع الطبى الأمريكى “Health Line” عن أعراض وعلاج نقص الصفائح الدموية، وتشمل:

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• أعراض نقص الصفائح الدموية

• علاج نقص الصفائح الدموية

>وتشمل أعراض نقص الصفائح الدموية الآتى:>1- كدمات حمراء اللون مائلة إلى الأرجوانى، أو البنى، والتى تسمى "فرفرية".>2- طفح جلدى مع بقع حمراء أو أرجوانية صغيرة تسمى "نمش".>3- نزيف فى الأنف.>4- نزيف اللثة.>5- نزيف من الجروح التى تستمر لفترة طويلة أو لا تتوقف من تلقاء نفسها.>6- نزيف الحيض الثقيل.>7- دم فى البراز.>8- دم فى البول.>علاج نقص الصفائح الدموية يتوقف على سبب وشدة الحالة، فإذا كانت خفيفة، قد يرغب الطبيب بالامتناع عن العلاج وببساطة مراقبة الجسم لإنه يعالج نفسه بنفسه.

وقد يوصى الطبيب بأخذ التدابير اللازمة لمنع الحالة من التدهور، وتشمل ما يلى:

1- تجنب ممارسة الرياضة

إذا كان لديك انخفاض حاد فى عدد الصفائح الدموية، قد تحتاج إلى علاج طبى وقد يشمل ذلك:

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>2- تجنب الرياضات العنيفة لارتفاع مخاطر حدوث نزيف أو كدمات.>3- الحد من استهلاك الكحول.>4- وقف أو تبديل الأدوية التى تؤثر على الصفائح الدموية، بما فى ذلك الأسبرين والإيبوبروفين.>1- نقل الدم والصفائح الدموية.>2- تغيير الأدوية التى تسبب انخفاض فى عدد صفائح.>3- أخذ الجلوبيولين المناعى.>4- الاستئصال الجراحى للطحال.

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