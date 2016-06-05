السيسي يهنئ الجالية المصرية بالنمسا بمناسبة شهر رمضان

نقلت سفارة جمهورية مصر العربية لدى النمسا نص التهنئة التي أرسلها الرئيس عبد الفتاح السيسي, إلى أبناء الجالية المصرية من المسلمين المغتربين في النمسا بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وتضمنت الرسالة أصدق تهاني الرئيس القلبية إلى مسلمي مصر المغتربين بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم, داعياk الله العلي القدير أن ينعم على أبناء الجالية المصرية بالصحة

> والسعادة والمزيد من النجاح والتوفيق, وعلى مصر الغالية بدوام العزة والرفعة.

من جانبه توجه, خالد شمعة, سفير مصر لدى النمسا وممثلها الدائم أمام المنظمات الدولية, مع جميع أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية في فيينا, بخالص التهاني إلى أبناء الجالية المصرية المقيمين بالنمسا بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم, داعيًا الله

> أن يعيد الشهر الكريم على أبناء الجالية في النمسا ومصر بكل الخير والازدهار.