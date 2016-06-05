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الصين: أوضحنا موقفنا من توبيخ وزير خارجيتنا لصحفية كندية

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الصين: أوضحنا موقفنا من توبيخ وزير خارجيتنا لصحفية كندية الصين: أوضحنا موقفنا من توبيخ وزير خارجيتنا لصحفية كندية

وزير الخارجية الصيني وانغ يي

قالت وزارة الخارجية الصينية إنها أوضحت بالفعل موقفها من توبيخ وزير خارجيتها لصحفية كندية وجهت له سؤالا عن حقوق الإنسان وذلك بعد أن تقدمت كندا بشكوى من سلوك الوزير.

وانفعل وزير الخارجية الصيني وانغ يي يوم الأربعاء عندما ضغطت عليه صحفية كندية بشأن حقوق الإنسان في الصين وقال إن السؤال غير مقبول واصفا الصحفية بأنها متعجرفة ولا تتحلى بالمسؤولية.

وحدث هذا الموقف بعد اجتماع وانغ بنظيره الكندي ستيفان ديون الذي أثار قضية كيفن جارات وهو مواطن كندي متهم بالتجسس في الصين.

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو يوم الجمعة إن كندا تقدمت بشكوى للصين من تصرف وانغ.

وسعت الصين لتوضيح موقفها مما حدث في بيان قصير أرسلته إلى رويترز في وقت متأخر يوم السبت ردا على سؤال بشأن شكوى ترودو.

وقالت الخارجية الصينية “أوضح الجانب الصيني تماما موقفنا فيما يتعلق بتوجيه صحفية كندية سؤالا.”

وقالت هوا تشون ينغ المتحدثة باسم الوزارة الأسبوع الماضي بعد الواقعة إن وسائل الإعلام الأجنبية يجب أن تسأل نفسها عما إذا كانت تغطيتها لقضايا حقوق الإنسان موضوعية وعادلة وتعكس بحق ما يحدث في الصين.

 

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