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تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

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تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

أرشيفية

تداولت صفحات الغش الإلكتروني، منذ قليل، ورقة امتحان لمادة اللغة العربية للثانوية العامة، والتي انطلقت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الأحد.

ونشرت صفحة “شاومينج بيغشش ثانوية عامة” عبر “فيسبوك” صورة للامتحان بعد نحو 30 دقيقة من بدء الامتحان، وكتبت قائلة: “امتحان العربي إهداء إلى وزير التربية والتعليم”.

وتوجه 560 ألف طالب وطالبة بالثانوية العامة نظام “حديث” في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الأحد إلى لجان الامتحانات في أول يوم لهم حيث يؤدون امتحان اللغة العربية والتربية الدينية في 1574 لجنة موزعة على 4 قطاعات على مستوى الجمهورية.

 

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