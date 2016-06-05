طلاب الثانوية العامة نظام “حديث” يتوجهون إلى لجان الامتحانات اليوم

توجه 560 ألف طالب وطالبة بالثانوية العامة نظام “حديث” في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الأحد إلى لجان الامتحانات في أول يوم لهم حيث يؤدون امتحان اللغة العربية والتربية الدينية في 1574 لجنة موزعة على 4 قطاعات على مستوى الجمهورية.

ويبلغ عدد لجان النظام والمراقبة «كنترولات الثانوية العامة»، 11 لجنة على مستوى القطاعات الأربعة، أسيوط، والقاهرة، والمنصورة، والإسكندرية، إضافة إلى 4 لجان إدارة بكل قطاع، و75 مركزا لتوزيع الأسئلة في جميع القطاعات.

ويشارك في أعمال الامتحانات 82 ألفا و268 عضوا، بواقع 1574 رئيس لجنة، و1574 “مراقب أول”، و5650 مراقبا، و56 ألف ملاحظ، و9600 معاون لجنة، و7870 فرد أمن.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أكدت إتمام تجهيز لجان السير وتسلم الأعضاء لها، كما أكدت جاهزيتها لاستقبال الطلاب مع إعداد كشوف المناداة وأرقام الجلوس ودليل استرشادي للطلاب.

فى نفس السياق ، أدى ٢٩٣٠ طالبا وطالبة امتحانات الثانوية العامة أمس السبت (نظام قديم – مرحلة ثانية) وذلك في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، ولم تتلق غرفة العمليات بوزارة التربية والتعليم أية شكاوي مؤثرة على أعمال وسير الامتحان.

وفي إطار مكافحة الغش الإليكتروني ، أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه تم إلقاء القبض على المواطن (م خ) من كفر الشيخ مصمم ومسؤول صفحة “بالغش اتجمعنا”.

وذكرت الوزارة – في بيان لها – أن المواطن المذكور يستخدم هذه الصفحة – وهي إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” – في الإخلال بأعمال امتحانات الثانوية العامة بالمخالفة لأحكام قرار رئيس الجمهورية الصادر بالقانون رقم (101) لسنة 2015.

وأهابت الوزارة بأبنائها طلاب الثانوية العامة، وأولياء الأمور ضرورة الإبلاغ فورا عن أي صفحة على مواقع التواصل الاجتماعى تعلن عن استعدادها لمساعدتهم على الغش.

وأعلنت غرفة العمليات المركزية لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أيضا أن فريق مكافحة الغش الإلكتروني بالغرفة المركزية بديوان عام الوزارة تمكن من رصد بعض طلاب الثانوية العامة (نظام حديث) تواصلوا مع القائمين على إدارة بعض صفحات “فيس بوك” المستخدمة في تسهيل عملية الغش الإلكتروني؛ بهدف الاتفاق على استقبال الأسئلة والإجابات الخاصة بها لامتحان اللغة العربية المقرر عقده اليوم الأحد.

وذكرت وزارة التربية والتعليم أنها حددت من جانبها مقار اللجان الامتحانية التي سيؤدي هؤلاء الطلاب الامتحان بها؛ تمهيدا لتكثيف إجراءات الأمن بها وضبط العملية الامتحانية بداخلها.

أ ش أ