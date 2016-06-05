أخبار سوريا..غارات سورية تستهدف حيى كرم الميسر وقاضى عسكر بمدينة حلب

قالت قناة "سكاى نيوز" بالعربية الأحد "أن طائرات الجيش السورى شنت غارات استهدفت حيى كرم الميسر وقاضى عسكر فى مدينة حلب بالبراميل المتفجرة".

وأضافت- فى نبأ عاجل لها- " أن قصفا مدفعيا وصاروخيا استهدف طريق الكاستيلو الشريان الرئيسى لمدينة حلب".

من ناحية أخرى أعلن ناشطون سوريون، اليوم الأحد، أن عناصر " قوات سوريا الديمقراطية " المعارضة تمكنت من السيطرة على الطريق الرئيسى بين الرقة ومدينة منبج حيث تستمر الحملة لطرد تنظيم "داعش" الإرهابى، حيث سيطرت القوات على نحو 35 قرية ومزرعة.

ونقلت قناة "العربية الحدث" الإخبارية عن الناشطين قولهم "إن المعارك العنيفة لاتزال مستمرة بين عناصر "داعش" من جهة، وقوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى، فى الريفين الجنوبى والجنوبى الشرقى لمدينة منبج بريف حلب الشمالى الشرقى".

يذكر أن تقارير إخبارية أفادت أمس السبت بأن "قوات سوريا الديمقراطية"، بدعم من طيران التحالف، تمكنت من التقدم فى منبج والسيطرة على قرية جديدة.

ويشار إلى أن قوات سوريا الديمقراطية المعروفة اختصارا باسم "قسد"، هى تحالف يضم عناصر كردية وعربية وسريانية وأرمنية وتركمانية تم تشكيلها لطرد تنظيم "داعش" وجبهة النصرة من سوريا والشريط الحدودى التركى السورى.

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