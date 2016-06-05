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رئيس كوبا: هافانا لن تعود إلى منظمة الدول الأمريكية

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رئيس كوبا: هافانا لن تعود إلى منظمة الدول الأمريكية رئيس كوبا: هافانا لن تعود إلى منظمة الدول الأمريكية

راؤول كاسترو

قال الرئيس الكوبي راؤول كاسترو إن بلاده لن تعود إلى منظمة الدول الأمريكية، وذلك على خلفية دعوة المنظمة إلى فرض عقوبات على فنزويلا.

وأضاف كاسترو – في كلمة له أمام القادة الإقليميين المشاركين في قمة رابطة دول الكاريبي بهافانا – حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” اليوم الأحد – “إن كوبا لن تقبل أي دعوة للعودة إلى منظمة الدول الأمريكية التي تم إخراجها منها عام 1962″، مؤكدا تضمانه الكامل مع فنزويلا التي تعرضت مؤخرًا لانتقادات واسعة من قبل السكرتير العام للمنظمة لويس ألمارجو، مجددا دعمه لحكومة الرئيس الفنزويلي نيكولا مادورو التي وصفها بالشرعية.

وأضاف كاسترو “إن منظمة الدول الأمريكية تستخدم كأداة مما وصفه بـ “السيادة الإمبريالية”، مضيفا ” إن بلاده لن تعود إلى المنظمة مجددا”.

وكان ألمارجو قد دعا أعضاء المنظمة في وقت سابق إلى توقيع الميثاق الديمقراطي الذي يتيح المجال أمام فرض عزلة سياسية وعقوبات اقتصادية ضد فنزويلا تحت ذريعة انتهاك حقوق الإنسان.

يشار إلى أن منظمة الدول الأمريكية هي منظمة دولية تأسست عام 1948 وتضم 35 دولة من الدول المستقلة في الأمريكتين الشمالية والجنوبية.

أ ش أ

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