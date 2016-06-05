أخبار عاجلة

فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

ايطاليا تنتخب رؤساء بلديات في اختبار لشعبية رئيس الوزراء رينتسي

Google+ Print
ايطاليا تنتخب رؤساء بلديات في اختبار لشعبية رئيس الوزراء رينتسي ايطاليا تنتخب رؤساء بلديات في اختبار لشعبية رئيس الوزراء رينتسي

رئيس الوزراء الإيطالي

يصوت الإيطاليون يوم الأحد لاختيار رؤساء بلديات أكبر مدن في انتخابات ستختبر شعبية رئيس الوزراء ماتيو رينتسي وقد تؤدي إلى تحقيق تقدم كبير لحركة خمس نجوم المناهضة للمؤسسات، وذلك حسبما أفادت رويترز.

وليس هناك أي مرشح للحزب الديمقراطي بزعامة رينتسي تشير التوقعات إلى فوزه بشكل واضح إلا في تورينو. ويصر رينتسي على أن الانتخابات لن تكون لها مضاعفات على حكومته الائتلافية.

وإذا لم يفز أي مرشح وفقا لما تشير له استطلاعات الرأي بأكثر من 50 في المئة من الأصوات المبدئية في مدينة ستُجرى جولة إعادة بين الأول والثاني في 19 يونيو حزيران.

ومن حق نحو 13 مليون شخص أو ربع السكان البالغين الإدلاء بأصواتهم لاختيار رؤساء بلديات نحو 1300 بلدة ومدينة على الرغم من أن الاهتمام السياسي يتركز بشكل قوي على أكبر المدن وهي روما وميلانو ونابولي وتورينو.

وتوفر العاصمة روما فرصة لحركة خمس نجوم لاستغلال الغضب من الأحزاب الرئيسية في اليسار واليمين والتي تورطت في فضائح فساد.

وتجتذب حركة خمس نجوم الناخبين عبر الطيف السياسي بشعار بسيط وهو:الأمانة.

وتتعهد الحركة بتقليص رواتب وامتيازات السياسيين وإجراء استفتاء بشأن ما إذا كان يتعين على إيطاليا الاستمرار في اليورو. ولكن مازال رصيدها الأساسي هو صورتها بوصفها الحزب الوحيد الجاد في مكافحة الفساد والامتيازات.

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا