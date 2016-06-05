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عناصر سوريا الديمقراطية (المعارضة) تسيطر على طريق رئيسي بين “الرقة” و”منبج”

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عناصر سوريا الديمقراطية (المعارضة) تسيطر على طريق رئيسي بين “الرقة” و”منبج” عناصر سوريا الديمقراطية (المعارضة) تسيطر على طريق رئيسي بين “الرقة” و”منبج”

المعارضة السورية المسلحة

أعلن ناشطون سوريون، اليوم الأحد، أن عناصر ” قوات سوريا الديمقراطية ” المعارضة تمكنت من السيطرة على الطريق الرئيسي بين الرقة ومدينة منبج حيث تستمر الحملة لطرد تنظيم “داعش” الإرهابي، حيث سيطرت القوات على نحو 35 قرية ومزرعة.

ونقلت قناة “العربية الحدث” عن الناشطين قولهم “إن المعارك العنيفة لاتزال مستمرة بين عناصر “داعش” من جهة، وقوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى، في الريفين الجنوبي والجنوبي الشرقي لمدينة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي”.

يذكر أن تقارير إخبارية أفادت أمس السبت بأن “قوات سوريا الديمقراطية” ، بدعم من طيران التحالف، تمكنت من التقدم في منبج والسيطرة على قرية جديدة.

ويشار إلى أن قوات سوريا الديمقراطية المعروفة اختصارا باسم “قسد”، هي تحالف يضم عناصر كردية وعربية وسريانية وأرمنية وتركمانية تم تشكيلها لطرد تنظيم “داعش” وجبهة النصرة من سوريا والشريط الحدودي التركي السوري.

أ ش أ

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