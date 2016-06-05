زيت الزيتون والزيت الحار.. نفس فوائد عين الجمل "أبو 190 جنيه الكيلو"

لعين الجمل فوائد لا تنتهى يقبل عليها الكثيرون لحماية أنفسهم من مخاطر الكوليسترول وتصلب شرايين القلب والمخ، ومع زيادة أسعاره خلال هذه الفترة والتى وصلت لـ190 جنيها للكيلو، تردد الكثيرون فى كيفية شرائه للحصول على فوائدة.

وتقدم الدكتورة "إيمان كامل" - أستاذ بالمركز القومى للبحوث، استشارى التغذية العلاجية وصحة الأسرة والطفل - بدائل رخيصة الثمن لعين الجمل نعطى نفس الفوائد التى يحتاج إليها الجسم، ومن أهم هذه البدائل "زيت الزيتون" و"الزيت الحار".

وتقول الدكتورة إيمان: "يحتوى عين الجمل على الأوميجا 3 والأحماض الأمينية الذى يعود بالنفع على الأوعية الدموية للأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب، حيث إنه يعمل كمضاد للالتهابات ويمنع تكون الجلطات، وبهذا يعمل على حماية الفرد من أنواع السرطانات، بالإضافة إلى الحماية من تصلب الشرايين فى القلب والمخ ويقلل نسبة الكوليسترول الضار من الجسم.

وتضيف د. إيمان: "وفى ظل ارتفاع أسعار عين الجمل يمكن أن نقوم باستبدالها بزيت الزيتون والزيت الحار، ولكن يفضل أن نضعها على الأطعمة الباردة، بحيث لا نقوم باستخدامه فى القلى، ولكن يوضع على الفول والجبن وجميع أنواع السلطات".

وتشير الدكتورة "إيمان" إلى أنه من فوائد عين الجمل إنقاص الوزن لأنه يحتوى على الدهون الأحادية وغير الضارة ولا يؤدى إلى تراكم الدهون فى الجسم، ويمكن استخدام زيت الزيتون وزيت الحار لنفس الهدف لأنهم يحتوى على نفس الخصائص.

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