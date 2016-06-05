مقتل 7 جنود يمنيين و3 مدنيين فى تعز ومقتل قيادى للحوثيين و5 من مرافقيه

قتل 10 يمنيين "7 جنود و3 من المدنيين" فى قصف المليشيات الحوثيين وصالح لمواقع قوات الجيش والمقاومة والمناطق السكنية والاشتباكات التى جرت بين الجانبين بمدينة تعز جنوب غربى البلاد خلال الساعات الماضية، كما قتل قيادى حوثى و5 من مرافقيه فى مواجهات مع الجيش اليمنى شرقى تعز.

وأوضح المركز الإعلامى للمجلس العسكرى بتعز أن المليشيات الحوثية تواصل ارتكاب مجازرها بحق المدنيين واستمرت فى قصف الأحياء السكنية بالأسلحة الثقيلة وبصورة عشوائية فى غرب المدينة مما أدى إلى مقتل 3 مواطنين وإصابة 18 آخرين بجروح .

وأضاف أن المليشيات صعدت من هجماتها طوال أمس على مواقع الجيش والمقاومة فى جبهات القتال بالمدينة وتصدت القوات لهم واستطاعت تحقيق تقدم فى مواقع بشرقى تعز .. كما جرت اشتباكات عنيفة فى المحور الشمالى خاصة موقع تبة الدفاع الجوى وتمكنت القوات من دحر هجوم المليشيات .

>وأشار المركز إلى أن 7 من عناصر الجيش والمقاومة قتلوا فى الاشتباكات والقصف على مواقعهم فيما أصيب 38 آخرين.

وشهدت منطقة محور الزنوج شمالى المدينة اشتباكات عنيفة بين الجانبين الليلة الماضية استمرت لفترة طويلة وتمكنت القوات الشرعية من السيطرة على موقع الصومعة وتبة الخزان .

من ناحية أخرى أكدت مصادر المقاومة المؤيدة للشرعية فى تعز أن قوات الجيش والمقاومة تمكنت من قتل المشرف العسكرى للحوثيين إبراهيم أبو الحاكم و5 من مرافقيه فى المواجهات التى جرت شرقى تعز، وقد تمكنت القوات من صد هجوم المليشيات فى جبهة ثعبات شرقا.

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