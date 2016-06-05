لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان تنهى تقريرها حول خطة الحكومة للعام 2016-2017

قال النائب عصمت عبد الفتاح، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، إن اللجنة انتهت من اعداد تقريرها النهائى حول خطة الحكومة للعام 2016-2017 مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يتم تقديم التقرير النهائى للمجلس، غدًا الاثنين.

وأوضح "عبد الفتاح" فى تصريح لـ" اليوم السابع " أن لجنة الخطة والموازنة ستعمل خلال شهر رمضان على الانتهاء من مناقشة موازنة الحكومة قبل يوم 20 من الشهر الجارى، حتى يتمكن المجلس من الاطلاع عليها وتقيمها واتخاذ قرارًا بشأنها .

- وكيل لجنة الخطة:"الحكومة هتخلى أصحاب المعاشات يتسولوا لسد احتياجاتهم"