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الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة على السواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 39

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الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة على السواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 39 الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة على السواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 39
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وإن ظل شديد الحرارة على القاهرة وباقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا، كما تقل الرؤية فى الشوائب العالقة نهارا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة تنشط على شمال الصعيد، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من 5 ,1 إلى 2 متر والرياح السطحية فى البحرين شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :

القاهرة

28 39

الإسكندرية

24 32

مطروح

22 30

بورسعيد

25 31

دمياط

25 30

بلطيم

25 31

الإسماعيلية

27 40

السويس

28 40

العريش

20 34

نخل

18 40

طابا

24 40

الطور

24 38

مرسى علم

28 45

الغردقة

29 47

شرم الشيخ

29 44

رفح

18 33

كاترين

21 35

سيوة

24 37

المنيا

26 44

الفيوم

27 40

رأس سدر

26 37

أبوسمبل

30 46

وسط الدلتا

27 39

أسيوط

28 45

سوهاج

28 45

الأقصر

30 46

أسوان

31 46

شلاتين

30 42

حلايب

31 40

الوادى الجديد

30 47

قنا

30 46 نويبع 30 40

السلوم

22 30 .
>


>أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

مكة المكرمة

30 45

المدينة

30 44

الرياض

28 40

المنامة

29 37

أبوظبى

27 39

الدوحة

29 38

الكويت

29 46

دمشق

20 39

بيروت

24 32

عمان

25 37

القدس

18 32

غزة

20 31

بغداد

26 43

مسقط

31 35

صنعاء

17 30

الخرطوم

33 45

طرابلس

23 36

تونس

19 26

الجزائر

13 26

الرباط

14 24

نواكشوط

21 32.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة

10 22

إسطنبول

18 24

إسلام آباد

26 42

نيودلهى

29 41

جاكرتا

25 32

بكين

18 30

كوالالمبور

25 34

طوكيو

19 22

أثينا

20 30

روما

16 24

باريس

13 22

مدريد

13 29

برلين

15 26

لندن

12 23

مونتريال

16 22

موسكو

12 18

نيويورك

20 25

واشنطن

22 29.

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