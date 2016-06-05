الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة على السواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 39

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وإن ظل شديد الحرارة على القاهرة وباقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا، كما تقل الرؤية فى الشوائب العالقة نهارا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة تنشط على شمال الصعيد، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من 5 ,1 إلى 2 متر والرياح السطحية فى البحرين شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

القاهرة

الإسكندرية

مطروح

بورسعيد

دمياط

بلطيم

الإسماعيلية

السويس

العريش

نخل

طابا

الطور

مرسى علم

الغردقة

شرم الشيخ

رفح

كاترين

سيوة

المنيا

الفيوم

رأس سدر

أبوسمبل

وسط الدلتا

أسيوط

سوهاج

الأقصر

أسوان

شلاتين

حلايب

الوادى الجديد

قنا

السلوم



>أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

مكة المكرمة

المدينة

الرياض

المنامة

أبوظبى

الدوحة

الكويت

دمشق

بيروت

عمان

القدس

غزة

بغداد

مسقط

صنعاء

الخرطوم

طرابلس

تونس

الجزائر

الرباط

نواكشوط

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

28 3924 3222 3025 3125 3025 3127 4028 4020 3418 4024 4024 3828 4529 4729 4418 3321 3524 3726 4427 4026 3730 4627 3928 4528 4530 4631 4630 4231 4030 4730 46 نويبع 30 4022 30 .30 4530 4428 4029 3727 3929 3829 4620 3924 3225 3718 3220 3126 4331 3517 3033 4523 3619 2613 2614 2421 32.

الصغرى العظمى

أنقرة

إسطنبول

إسلام آباد

نيودلهى

جاكرتا

بكين

كوالالمبور

طوكيو

أثينا

روما

باريس

مدريد

برلين

لندن

مونتريال

موسكو

نيويورك

واشنطن

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