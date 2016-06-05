الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة على السواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 39

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وإن ظل شديد الحرارة على القاهرة وباقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا، كما تقل الرؤية فى الشوائب العالقة نهارا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة تنشط على شمال الصعيد، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس.إعلان - Ads إعلان - Ads
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وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من 5 ,1 إلى 2 متر والرياح السطحية فى البحرين شمالية غربية .
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
القاهرة28 39
الإسكندرية24 32
مطروح22 30
بورسعيد25 31
دمياط25 30
بلطيم25 31
الإسماعيلية27 40
السويس28 40
العريش20 34
نخل18 40
طابا24 40
الطور24 38
مرسى علم28 45
الغردقة29 47
شرم الشيخ29 44
رفح18 33
كاترين21 35
سيوة24 37
المنيا26 44
الفيوم27 40
رأس سدر26 37
أبوسمبل30 46
وسط الدلتا27 39
أسيوط28 45
سوهاج28 45
الأقصر30 46
أسوان31 46
شلاتين30 42
حلايب31 40
الوادى الجديد30 47
قنا30 46 نويبع 30 40
السلوم22 30 .
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>أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:
مكة المكرمة30 45
المدينة30 44
الرياض28 40
المنامة29 37
أبوظبى27 39
الدوحة29 38
الكويت29 46
دمشق20 39
بيروت24 32
عمان25 37
القدس18 32
غزة20 31
بغداد26 43
مسقط31 35
صنعاء17 30
الخرطوم33 45
طرابلس23 36
تونس19 26
الجزائر13 26
الرباط14 24
نواكشوط21 32.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:
الصغرى العظمى
أنقرة10 22
إسطنبول18 24
إسلام آباد26 42
نيودلهى29 41
جاكرتا25 32
بكين18 30
كوالالمبور25 34
طوكيو19 22
أثينا20 30
روما16 24
باريس13 22
مدريد13 29
برلين15 26
لندن12 23
مونتريال16 22
موسكو12 18
نيويورك20 25
واشنطن22 29.
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