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89% من القراء يؤيدون قانون مصادرة التعديات على أراضى الدولة

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89% من القراء يؤيدون قانون مصادرة التعديات على أراضى الدولة 89% من القراء يؤيدون قانون مصادرة التعديات على أراضى الدولة
فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الاعزاء تحت عنوان"هل تؤيد مشروع القانون الجديد بمصادرة كافة مظاهر التعديات على أراضى الدولة؟"، أيد غالبية القراء مشروع القانون الجديد بمصادرة كافة مظاهر التعديات على أراضى الدولة.

وأيد 89% من القراء مشروع القانون الجديد بمصادرة كافة مظاهر التعديات على أراضى الدولة، بينما لم يؤيد 9% من القراء مشروع القانون الجديد بمصادرة كافة مظاهر التعديات على أراضى الدولة، فى الوقت الذى أعرب فيه 2% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.

70 %من القراء يتوقعون فشل قانون التعليم الجديد فى القضاء على الدروس الخصوصية
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