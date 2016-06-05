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نائب يطالب محافظ الإسكندرية بضرورة توفير أفراد مدربين للإنقاذ على الشواطئ

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نائب يطالب محافظ الإسكندرية بضرورة توفير أفراد مدربين للإنقاذ على الشواطئ نائب يطالب محافظ الإسكندرية بضرورة توفير أفراد مدربين للإنقاذ على الشواطئ
طالب حسنى حافظ النائب البرلمانى عن دائرة سيدى جابر بالإسكندرية، المحافظ المهندس محمد عبد الظاهر، بضرورة توفير الأمان بجميع شواطئ الإسكندرية، وتزويدها بأفراد مدربين فى عمليات الإنقاذ وسرعة تطوير عيادات والإسعافات الأولية بالشواطئ وتزويدها بسيارات إسعاف مجهزة ووضع إرشادات وعلامات على الشاطئ لتوضيح المناطق الخطرة للاستحمام، وذلك لتوفير الأمان والحماية للمواطنين من الغرق والحفاظ على أرواحهم.

وأشار النائب حسنى حافظ فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه تقدم بطلب إحاطة عاجل يطالب وزير الداخلية بتكليف فرق البحث عن جثة الطالب عبد الرحمن درغام الذى مات غرقا فى شاطئ النخيل بالإسكندرية، منذ أكثر من 15 يوما مع سرعة التحقيق العاجل مع إدارة جمعية 6 أكتوبر المسئولة عن الشاطئ لعدم توافر أفراد مدربين على عمليات الإنقاذ ولافتات تحذيرية توضح خطورة الاستحمام بالشاطئ .

بالصور.. "اغلقوا شاطئ النخيل" حملة على "فيس بوك" بعد تكرار حوادث الغرق.. مؤسس الحملة: غواصون حاولوا البحث عن جثة صديقى فوجدوا أخرى غارقة منذ 35 يوما.. وإدارة المصايف: الشاطئ آمن والشكاوى كيدية
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