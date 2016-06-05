ساحرة الجنوب تستعد لجزء ثالث ورابع .. وهؤلاء الناجون من مذبحة الجزء الثاني

أكدت الشركة المنتجة لمسلسل "ساحرة الجنوب" أن الحلقة الأخيرة من الجزء الثاني المقرر عرضها غدا الأحد، لن تحسم السؤال الكبير حول هل ينتصر الخير أم الشر، ولكنها ستشهد العديد من الأحداث المثيرة، لتبقى نهاية قصة روح ومصير أبطال العمل معلقة للأجزاء القادمة، بعدما انتهت المؤلفة سماح الحريري من كتابة 10 حلقات من الجزء الثالث.

مصادر من داخل الشركة أكدت وجود مفاوضات مع حورية فرغلي لتوقيع عقود الجزأين الثالث والرابع معا، على أن يتم تصوير الجزء الثالث فور انتهاء عطلة عيد الفطر بسبب انشغال البطلة بتصوير فيلمها الجديد "طلق صناعي"، بدءا من منتصف يونيو الجاري.

مفاجآت العمل مستمرة رغم النهاية المأساوية لأغلب أبطال الجزأين الأول والثاني، وبحسب مصادر من داخل شركة الانتاج، سينجو من مذبحة الغد والد روح الفنان صلاح عبد الله وزوجته النجمة سوسن بدر، وطليقته الفنانة وفاء صادق والساحرة العجوز بخيته وتقوم بدورها النجمة صفاء الطوخي، والنجم ياسر جلال، ويبقى مصير بقية النجوم رهن أحداث حلقة الغد.

يذكر أن مسلسل " ساحرة الجنوب" يناقش قضية السحر والشعوذة خاصة فى المناطق الصعيدية وعالم تجارة الآثار ، من تأليف سماح الحريري ، و إخراج أكرم فريد، وكان من المقرر عرضه في 60 حلقة دفعة واحدة ولكن الشركة المنتجة قررت تقسيمه لعدة أجزاء بعدما حقق نسبة مشاهدة غير مسبوقة.

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