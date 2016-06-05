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كيف نافست هيفاء وهبي عاصي الحلاني ومن هي صديقتها الجديدة؟

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الأحد 05-06-2016 01:10

إنتهزت الفنانة هيفاء وهبي وجودها في ، وقامت بممارسة رياضتها المفضلة "الفروسية"، وهي الرياضة التي يمارسها الفنان عاصي الحلاني عندما يتواجد في مزرعته في "الحلانية".

هيفاء وهبي نشرت مجموعة صور للفرس التي امتطتها خلال وجودها في منطقة الاهرامات في الجيزة، عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" وعرفت عنها بانها صديقتها الجديدة "عسلية".

يشار إلى أن هيفاء وهبي قصدت القاهرة للتوقيع على مسلسلها الجديد للعام 2017، كما وعدت بطرح كليب بمناسبة عيد الفطر .

 

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