كيف نافست هيفاء وهبي عاصي الحلاني ومن هي صديقتها الجديدة؟

إنتهزت الفنانة هيفاء وهبي وجودها في مصر، وقامت بممارسة رياضتها المفضلة "الفروسية"، وهي الرياضة التي يمارسها الفنان عاصي الحلاني عندما يتواجد في مزرعته في "الحلانية".

هيفاء وهبي نشرت مجموعة صور للفرس التي امتطتها خلال وجودها في منطقة الاهرامات في الجيزة، عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" وعرفت عنها بانها صديقتها الجديدة "عسلية".

يشار إلى أن هيفاء وهبي قصدت القاهرة للتوقيع على مسلسلها الجديد للعام 2017، كما وعدت بطرح فيديو كليب بمناسبة عيد الفطر .

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