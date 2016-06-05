ماذا قال كالفين هاريس بعد انفصاله عن تايلور سويفت؟

خبر إنفصال النجمة العالمية تايلور سويفت Taylor Swift عن حبيبها الموسيقي كالفين هاريس Calvin Harris شكل صدمة في أوساط هوليوود، حيث ان علاقتهما الرومنسية إستمرت 15 شهراً، وكان من المتوقع ان تؤدي الى الإرتباط بشكل رسمي.

وكما ذكرنا سابقاً، حصل الإنفصال بشكل ودي بعد أن عجزا عن حل مشاكلهما العالقة، واتفق الطرفان على ان يبقى الإحترام بينهما .

هذا الأمر شدد عليه النجم كالفين هاريس، من خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الخاص على موقع تويتر قائلاً: "الحقيقة هي أن العلاقة العاطفية قد انتهت لكنها أثمرت عن مودة كبيرة واحترام متبادل".

وتداولت تايلور سويفت هذه التغريدة على حسابها الذي يضم ثالث أكبر عدد من متتبعي الحسابات على خدمة التواصل الاجتماعي هذه (78 مليون).