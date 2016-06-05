مريم حسين تثير الجدل بفيديو خطوبتها

أثارت الممثلة الكويتية مريم حسين ضجة كبيرة بعد الفيديو الذي نشرته على شبكات التواصل الإجتماعي لمراسم خطوبتها على الممثل وعارض الأزياء فيصل الفيصل على أحد شواطئ تركيا، حيث تصور وخطيبها مشاهدهما في بطولة مسلسل "البيت الكبير" التركي العربي المشترك.

ويظهر الفيديو خاتمي الخطوبة على شاطئ "ضوء القمر"، مطبوع على "الدبل" تاريخ المناسبة وهو 15 مايو 2016.

ونشرت حسين، حسب مستخدمين لشبكات التواصل الإجتماعي، فيديو آخر يظهر قبلاً تجمع الخطيبين الجديدين، قبل أن تحذفه بسبب إثارة الجدل.

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