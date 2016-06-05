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تجديد حبس المتهمة بقتل والدتها بعد حرمانها من الدواء بالوايلى 15 يوما

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تجديد حبس المتهمة بقتل والدتها بعد حرمانها من الدواء بالوايلى 15 يوما تجديد حبس المتهمة بقتل والدتها بعد حرمانها من الدواء بالوايلى 15 يوما
جدد القاضى الجزئى بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، حبس ربة منزل ونجلها 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهما بقتل والدتها بعد حرمانها من الدواء ورفض إسعافها حتى لفظت أنفاسها الاخيرة فى منطقة الوايلى .

قررت نيابة غرب القاهرة، برئاسة المستشار أحمد لبيب وإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول، فى وقت سابق، حبس ربة منزل ونجلها 4 أيام، على ذمة التحقيقات، حيث وجهت لهم النيابة تهمة القتل العمد مع سبق الأصرار والترصد، فى واقعة حرمان والدتها العجوز من الدواء ورفض إسعافها بعد شعورها بإعياء شديد، مما أدى لوفاتها.

كما أمرت النيابة بتشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

وانهارت المتهمة أمام النيابة وأكدت أن الشيطان أغواها بالمال والورث الذى ستحصل عليه فنسيت صلة الرحم ورسمت خطتها الشيطانية، وتخلصت من جثة والدتها بمساعدة نجلها بإلقائها فى قطعة أرض فضاء دون الإفصاح عن وفاتها، خشية من معرفة خصوم والدتها فى نزاع قضائى على عقار ملكها بالأمر.

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