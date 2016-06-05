أخبار عاجلة

فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

دراسة: جراحات "إنقاص الوزن" تخفض معدل الوفيات لدى مرضى "السمنة المفرطة"

Google+ Print
دراسة: جراحات "إنقاص الوزن" تخفض معدل الوفيات لدى مرضى "السمنة المفرطة" دراسة: جراحات "إنقاص الوزن" تخفض معدل الوفيات لدى مرضى "السمنة المفرطة"
فى تقرير نشره الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندى، كشفت دراسة سويدية جديدة عن أن الأشخاص البدناء الذين خضعوا لجراحة فقدان الوزن هم أقل عرضة لمواجهة الموت، من الأشخاص الذين لا يخضعون للجراحة، لأن السمنة المفرطة تزيد من خطر الوفيات الناتجة عن أمراض عديدة مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية، وعدد من أمراض السرطان.

وقال الباحثون إن العمليات الجراحية التى تعالج السمنة تمنع الوفيات المرتبطة بالأمراض الناتجة عن السمنة. وحسب التقرير فقد أظهرت نتائج الدراسة أن معدل الوفيات كان أعلى فى المجموعة الأولى التى لم يجر أفرادها العمليات الجراحية الخاصة بالبدانة بنسبة 4.21 فى المائة، مقارنة بالمجموعة الثانية للأشخاص الذين أجروا العمليات الجراحية فكانت النسبة 1.11 فى المائة.

ومن جانبها قالت "كريستينا بيرسون" من جامعة جوتنبرج فى السويد، إن نتائج الدراسة أظهرت أن مجمل الوفيات أصبح أقل كثيرا بين البدناء الذين خضعوا لجراحة علاج البدانة مقارنة مع غيرهم الذين لم يجروا العملية، كما انخفض معدل الوفيات بنسبة 57 فى المائة فى المجموعة التى أجرت الجراحة.


>- هل توجد جراحة للسمنة بدون آثار جانبية؟
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365