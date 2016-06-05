دراسة: جراحات "إنقاص الوزن" تخفض معدل الوفيات لدى مرضى "السمنة المفرطة"

فى تقرير نشره الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندى، كشفت دراسة سويدية جديدة عن أن الأشخاص البدناء الذين خضعوا لجراحة فقدان الوزن هم أقل عرضة لمواجهة الموت، من الأشخاص الذين لا يخضعون للجراحة، لأن السمنة المفرطة تزيد من خطر الوفيات الناتجة عن أمراض عديدة مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية، وعدد من أمراض السرطان.

وقال الباحثون إن العمليات الجراحية التى تعالج السمنة تمنع الوفيات المرتبطة بالأمراض الناتجة عن السمنة. وحسب التقرير فقد أظهرت نتائج الدراسة أن معدل الوفيات كان أعلى فى المجموعة الأولى التى لم يجر أفرادها العمليات الجراحية الخاصة بالبدانة بنسبة 4.21 فى المائة، مقارنة بالمجموعة الثانية للأشخاص الذين أجروا العمليات الجراحية فكانت النسبة 1.11 فى المائة.

ومن جانبها قالت "كريستينا بيرسون" من جامعة جوتنبرج فى السويد، إن نتائج الدراسة أظهرت أن مجمل الوفيات أصبح أقل كثيرا بين البدناء الذين خضعوا لجراحة علاج البدانة مقارنة مع غيرهم الذين لم يجروا العملية، كما انخفض معدل الوفيات بنسبة 57 فى المائة فى المجموعة التى أجرت الجراحة.

- هل توجد جراحة للسمنة بدون آثار جانبية؟