أخبار عاجلة

فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

الألعاب التعليمية والإلكترونية.. النصيحة الذهبية لتنمية ذكاء طفلك

Google+ Print
الألعاب التعليمية والإلكترونية.. النصيحة الذهبية لتنمية ذكاء طفلك الألعاب التعليمية والإلكترونية.. النصيحة الذهبية لتنمية ذكاء طفلك
الذكاء هبة من الله - عز وجل - لكل إنسان، لذا فعلى كل الآباء الاهتمام بتقويته خاصة لدى الطفل الصغير، كما يجب عليهم الاهتمام بتنمية قدراته حتى تتمكن من الإشادة بذكائه وطريقة تصرفه وسلوكه مع كل أمور الحياة فيما بعد، فأنت تبنى عقلا وفكرا منذ البداية.

الدكتور وليد نادى – أخصائى التربية الخاصة وباحث بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، مدير الأكاديمية المصرية للتربية الخاصة - أشار إلى أن كل ما يطوف حول الطفل من تربية وبيئة وطبيعة تنشئة ومعاملة وتقويم، يؤثر بشكل مباشر على نسب ذكائه، لذا علينا أن نستغل هذه البيئة لتهيئتها جيدا لكى يكون الطفل أفضل، وننمى من مهارات ذكائه قدر الإمكان.

وبعض الألعاب فى بيئة الطفل تنمى من ذكائه، فاللعب ليس تسلية فقط، فهناك ألعاب تنمى مهارات الطفل جيدا، وحسب توضيح أخصائى التربية الخاصة فالألعاب التعليمية من أهم هذه النوعيات المفيدة، وهى نوع من الألعاب تهدف لحل الألغاز وجعل الطفل يفكر ويستخدم عقله، مثل البازل أو الألغاز والكلمات المتقاطعة البسيطة، وكذلك الشطرنج والسودوكو.

ويفضل أيضا أن يبتعد الطفل ويتجنب الألعاب التقليدية، وهناك نوع آخر ينصح به الدكتور وليد نادى للطل الصغير، وهى الألعاب الإلكترونية المنتقاة، والتى ينتقيها الأبوان بعناية، والتى تزيد التركيز وتنميه، ومحاولة البعد عن الألعاب الإلكترونية غير الهامة والهادرة للوقت لا أكثر.

دراسة: نشأة الأطفال فى أسرة تتحدث لغتين يجعلهم يتمتعون بقدر أكبر من الذكاء
>
>خلال مؤتمر صحة الطفل.. استاذ صحة الطفل: مستوى ذكاء الأطفال يرتبط بالرضاعة الطبيعية وتغذية الأم
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365