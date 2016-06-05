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غزال: اللعب في الصين أو الخليج أفضل من الانضمام للأهلي أو الزمالك

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غزال: اللعب في الصين أو الخليج أفضل من الانضمام للأهلي أو الزمالك غزال: اللعب في الصين أو الخليج أفضل من الانضمام للأهلي أو الزمالك

يرى علي غزال لاعب وسط ناسيونال ماديرا أن اللعب في الخليج أو الصين أفضل من العودة للدوري المصري.

ويلعب غزال مع ماديرا منذ ثلاثة مواسم ونصف بعد ظهوره مع وادي دجلة بالدوري المصري.

وقال غزال في تصريحات لقناة CBC يوم السبت: "سأحارب للاستمرار في مسيرتي الاحترافية في أوروبا".

وأضاف "حتى لو لن أبقى في أوروبا سأفضل في اللعب بأحد دوريات الخليج أو الصين فهم أفضل من الانضمام للأهلي أو الزمالك في ".

علي غزال: هذا هو موقفي مع منتخب مصر بقيادة كوبر

ويفضل غزال العودة لفريقه السابق وادي دجلة في حالة انتهاء مشواره الاحترافي خارج مصر.

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