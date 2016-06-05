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بالصور.. محافظ أسوان يفتتح معرض أهلاً رمضان بمنطقة الطابية

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بالصور.. محافظ أسوان يفتتح معرض أهلاً رمضان بمنطقة الطابية بالصور.. محافظ أسوان يفتتح معرض أهلاً رمضان بمنطقة الطابية
أكد اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، بأنه طلب من وزير إلغاء قرار وقف إصدار البطاقات التموينية المميكنة، وتأجيل ذلك عقب انتهاء شهر رمضان المعظم.

جاء ذلك خلال افتتاح محافظ أسوان معرض "أهلاً رمضان " للسلع الاستهلاكية المختلفة من الخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن والبقوليات وياميش رمضان بمنطقة الطابية بمدينة أسوان، وذلك ضمن 3 معارض سيتم افتتاحهم قبل بداية شهر رمضان المعظم.

وأكد اللواء مجدى حجازى على أن افتتاح "أهلاً رمضان" الذى تنظمه وزارة التموين بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية يعتبر فاتحة خير على أهل أسوان، حيث يتم تنظيمه بهدف توفير كافة السلع الاستهلاكية والرمضانية للمواطنين بأسعار مناسبة وبتخفيضات تصل ما بين 20 إلى 25 %، مراعاة للظروف الأسرية والمعيشية للمواطن البسيط، ودعماً للأسر محدودة الدخل والأكثر احتياجاً.

وأشاد حجازى بجهود وزارة التموين برئاسة الدكتور خالد حنفى، وخاصةً تصديقه على تنظيم 3 معارض بأسوان ضمن فاعليات "أهلاً رمضان"، من أجل توفير السلع والمواد الغذائية المعروضة بجودة عالية والتى تساهم فى نفس الوقت فى محاربة غلاء الأسعار وجشع بعض التجار بالأسواق المحلية.

كما أكد مجدى حجازى على أن هذا المعرض يعتبر نموذج لإصرار الإدارة السياسية ورغبتها فىلتخفيض الأسعار، مطالباً الجهات المشاركة بالمعرض بالاستمرارية فى تنظيم هذا النموذج على مدار العام وبنفس الأسعار المخفضة، حيث ستقوم المحافظة من جانبها بتوفير الأماكن ومصادر الكهرباء حتى يتسنى معه توفير كافة السلع الغذائية والاستراتيجية للمواطن البسيط بالشكل المطلوب وأيضاً توفير فرص عمل للشباب.

وطالب حجازى من القائمين على تنظيم معرض " أهلاً رمضان " بوضع لافتات ولوحات توضيحية مدون عليها السلع الغذائية المخفضة داخل المعرض، وأيضاً أسعار السوق المحلى لنفس السلع حتى يتم تعريف المواطن بما يبذل من جهود لصالحه، بجانب ضرورة وضع طفايات الحريق بالمعرض لتوفير الأمن والأمان الكامل للمترددين عليه والعاملين به، موجهاً مسئولى التموين بضرورة التوسع فى إقامة مثل هذه المعارض بمختلف مدن ومراكز المحافظة، وخاصة داخل المناطق السكنية ذات الكثافة العالية لتساهم فى تحقيق التوازن المطلوب فى الأسعار داخل أسواق المحافظة خلال هذا الشهر الكريم، مع ضرورة تكثيف الحملات التموينية المفاجئة لمراقبة الأسعار والسيطرة على أى عملية غش أو استغلال للمواطن، علاوة على ضرورة العمل للتيسير على المواطنين ومنع التكدس والزحام أمام منافذ البيع وتنظيمهم فى الدخول لتسهيل حصولهم على السلع لتحقيق الاستفادة لأكبر عدد من المواطنين وخاصة الأسر الفقيرة ومحدودى الدخل.

ومن جانبه، أوضح حسام العربى مدير عام التموين بأن المعرض يضم كافة السلع التموينية والاستهلاكية، وخاصة ياميش رمضان بأسعار الجملة، بجانب قسم لبيع اللحوم البلدية والسودانية، وأقسام أخرى لبيع الدواجن والغلال والحبوب والزيوت ومنتجات الألبان والتى تهدف لسد حاجة المواطنين من السلع الغذائية بأسعار مناسبة، كما أنه تم فى نفس الوقت افتتاح معرضين للسلع الرمضانية فى مركزى كوم أمبو ونصر النوبة.

وأشار حسام العربى إلى أنه تم أيضاً رفع درجة الاستعداد واليقظة التامة للعاملين بالمديرية ووقف إجازات جميع مفتشى التموين لتحقيق الرقابة المطلوبة من خلال تكثيف الحملات التموينية بصفة يومية صباحاً ومساءاً، لمتابعة الأسعار ومراجعة الصلاحية للكشف عن السلع المنتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.

اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان (1)

اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان (2)

اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان (3)

اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان (4)

اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان (5)

اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان (6)

اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان (7)

اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان (8)

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