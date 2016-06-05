تجديد حبس تشكيل عصابى لسرقة المحلات التجارية بالجيزة

جدد قاضى المعارضات بمحكمة العجوزة حبس 4 عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى لسرقة المحلات التجارية وسرقتهم مبلغ 60 ألف جنيه من خزينة إحدى الشركات.

كانت قد وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الوراق بالجيزة تفيد بتكوين 4 عاطلين تشكيلا عصابيا لسرقة المحلات التجارية، وبالحصول على إذن من النيابة تمكن الرائد محمد الجوهرى، رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، من القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا أمام العقيد إيهاب شلبى مفتش مباحث شمال الجيزة، بسرقتهم خزينة محل بمنطقة العجوزة تحتوى على مبلغ 60 ألف جنيه، وحرر العميد عمرو حافظ، مأمور قسم شرطة الوراق، محضرا بالواقعة، وتمت إحالتهم إلى نيابة العجوزة التى أمرت بحبسهم على ذمة التحقيق.

- القبض على عاطل تخصص فى سرقة محلات الذهب بالإسكندرية