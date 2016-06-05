متحف النيل بأسوان ينظم ندوة عن السلام الاجتماعى

دعا المهندس هشام عبدالعال فرغلى مدير عام متحف النيل بأسوان وعضو المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام الاجتماعى، لحضور الندوة الثقافية التى ينظمها المنتدى اليوم الأحد، بمتحف النيل بأسوان فى تمام الساعة الخامسة مساء بعنوان "السلام الاجتماعى فى أسوان بين البقاء والفناء".

وقال عبد العال فى تصريحات صحفية، يحاضر فى الندوة علاء رزق الخبير الاستراتيجى ورئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام الاجتماعى ومستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا.

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