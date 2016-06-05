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جنايات القاهرة تنظر محاكمة سائق بتهمة الانضمام لـ"داعش" اليوم

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جنايات القاهرة تنظر محاكمة سائق بتهمة الانضمام لـ"داعش" اليوم جنايات القاهرة تنظر محاكمة سائق بتهمة الانضمام لـ"داعش" اليوم
تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة سائق بتهمة الانضمام لتنظيم داعش الإرهابى بسوريا خلال الفترة من ديسمبر 2013 إلى ديسمبر 2014.

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار فتحى البيومى بعضوية المستشارين وعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر والدكتور خالد الزناتى رئيسى المحكمة وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.

كانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت عن قيام المتهم مصطفى عبده محمد خطاب عن قيامه خلال تلك الفترة خارج القطر المصرى بالانضمام لمنظمة إرهابية تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكرى كوسيلة لتحقيق أغراضها، بأن التحق بتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" بالعراق والشام بدولة سوريا، وتلقى تدريبات عسكرية وشارك فى العمليات العسكرية غير الموجهة لمصر.. وأقر المتهم خلال التحقيقات بأنه اعتنق الفكر الجهادى لتكفير الحاكم ومعاونيه وشرعية الخروج عليهم..وأنه خلال عام 2013 سافر لدولة تركيا ومنها تسلل إلى سوريا عبر الحدود والتحق بتنظيم داعش الإرهابى، وتلقى هناك دورات فى فنون قتال الشوارع والمدن..وأنه أعلن مبايعته لأمير التنظيم، واستمر فى التدريب لمدة شهرين، وشارك فى ارتكاب أعمال عدائية ضد الجيش السورى..وحال عودته لمصر ألقى القبض عليه بداخل مطار القاهرة الدولى.


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